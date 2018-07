USA keskkonnakaitsjad seisavad Eesti Energia Utah põlevkivitööstuse vastu: see projekt oleks katastroof elanike tervisele ja looduskeskkonale

USA keskkonnakaitsjad on asunud avalikult vastu Enefiti Utah projektile väites, et põlevkivikaevandus oleks piirkonna looduskeskkonale ja kogukonna tervisele katastroofiliste tagajärgedega.

Organisatsioone sütitas asjaolu, et pärast viit aastat ootamist on Enefit saamas kätte keskkonnaluba Utah's asuvale trassikoridorile, et ehitada kommunikatsioone tulevasele põlevkiviõlitehasele. Seega plaanitakse Enefit American Oilile anda õigused kasutada 30 000 aakri ehk ligikaudu 12 000 hektari suurust maa-ala, mille põlevkivivaru ulatub hinnanguliselt 3,1 miljardi tonnini ja selles sisalduva õli kogus 2,1 miljardi barrelini.

"See plaan muudaks lavamaad kaevanduseks, vähendaks veetaset meie jõgedes ning põhjustaks ohtlikku kliima ja osoonikihi reostust. Ehk kõike, mida Colorado jõeala ei vaja," ütles organisatsiooni Living Waters ekpert John Weisheit.

Loodusvarade kaitse organisatsiooni nõukogu liige Jacob Eisenberg lisas, et viimane asi, mida Utah vajab on Eesti ettevõtet, mis kasutab ameeriklaste maad, et luua kahjulikku põlevkivikaevandust. "Enefit on ettevõte, mille senine käitumine keskkonna küsimustes on olnud äärmiselt küsitav," lisas ta.