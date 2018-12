USA keskpank tõstis intressi. Börsid kukkusid. Aktsiatele tuleb külm talv

USA aktsiaturg langes eile olenevalt indeksist 1,5-2,2 protsenti. Langus kandus üle ka Aasiasse.

USA keskpank tõstis eile laenuintressikoridori 0,25 protsendipunkti võrra 2,25 protsendist kuni 2,50 protsendini.

Jaapanis müüsid välismaalased hoogsaimas tempos aktsiaid alates 1987. aasta mustast esmaspäevast. Jaapani aktsiaturg kukkus seetõttu karuturule (hiljutisest tipust vähemalt 20 protsendine kukkumine).

Šveitsi suurpanga UBS varahaldusfirma prognoosis, et aktsiatele on alles hullem ees.

UBSi Jaapani aktsiatekauplemise juht Toru Ibayashi ütles Bloombergile, et tänase 2,5 protsendise kukkumisega on Jaapani aktsiaturg nüüd jaanuarikuisest tipust kukkunud 21 protsenti. Välismaised investorid on seni tänavu müünud 48 miljardi dollari eest rohkem tõusva päikese maa aktsiaid kui neid ostnud. See on suurim raha väljavool alates 1987. aasta kuulsast Wall Streeti krahhist, mis sai endale nime must esmaspäev.

Üksi detsembris on juba Jaapani Topix indeks kukkunud üheksa protsenti. Seni nii halba börsidetsembrit ei mäleta jaapanlased alates 1959. aastast. Jaapani aktsiad kannatavad, kuna toimub üleilmne aktsiate müük seoses USA-Jaapani kaubandussõjaga ja keskpankade karmima rahapoliitikaga. Ja kuigi aktsiaturu kukkumine on viinud väärtussuhtarvud odavaimaks alates 2012. aastast, lausus Ibayashi, et praegu on küll liiga vara aktsiaturule tagasi hüpata.

„Kuni märtsini on Jaapani aktsiad kannatamas üleilmse investorite müügisurve tõttu,“ märkis ta. „Me oleme põhjale lähemal, kuid langusruumi veel jätkub. Olge ostmisega kannatlikud märtsini.“