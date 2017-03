USA keskpank tõstis laenuraha hinda, börsid rõõmustavad

USA keskpank Föderaalreserv (Fed) tõstis eile baasintressi 25 baaspunkti võrra vahemikust 0,5-0,75% vahemikku 0,75-1%. Börsidele on on Fedi tuleviku intressitõstimsie suhtes ettevaatlik hoiak andnud põhjuse tõusuks.

Intressimäära tõstmine tähendab, et laenamine muutub kallimaks.

Viimati tõstis Föderaalreserv baasintressi eelmise aasta detsembris.

Kolmapäevane intressimäära tõstmine on juba kolmas intressitõus alates 2015. aasta detsembrist, mil tõusutsükkel algas. Fed langetas intressimäära järsult peaaegu nulltasemele aastatel 2008.- 2009. finantskriisi ajal ning hoidis intresse pikalt sellel tasemel.

Nüüd on majandusväljavaated paranenud. Briti majanduslehe Financial Times teatel on finantsturgudel levimas arvamus, et pärast aastaid liigset optimismi majanduse üldise olukorra, inflatsiooni ning intressimäärade osas on Fed nüüd teise äärmusesse kaldumas.

Kuid eile andis Fed turgudele selge signaali, et ta ei kiirusta rahapoliitikat karmistama.

Mullu detsembris ütles keskpanga juht Janet Yellen,et tänavu võiks ees oodata kolm 0,25% mahus intressitõusu, kuid eile lubas keskpank edasisite tõstmiste osas olla ettevaatlik. Analüütikud usuvad,et kuna praegu on alles märts, on keskpangal tulevikus piisavalt võimalusi vajadusel agressiivsemalt tegutseda.

Börsidel on USA keskpanga edasiste intressitõstmiste osas ettevaatliku hoiaku ning Hollandi valimistulemuste koosmõju toonud tõusulaine. Näiteks Londoni börsiindeks FTSE 100 on jõudnud rekordtasemele.