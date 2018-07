sojaoad Foto: Scanpix/ Reuters

USA presidendi Donald Trumpi administratsiooni tippametnik Larry Kudlow ütles pühapäeval, et USA alustab kohe Euroopa Liiduga läbirääkimisi põllumajanduse ja energeetikatoodete osas, et jõuda tegelike tehinguteni ehk et USA saaks müüa Euroopa Liitu rohkem sojaube, liha ja maagaasi, kirjutab MarketWatch.