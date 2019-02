USA lennufirma vabandas siivutute salvrätikute pärast, mis viisid reisijad endast välja

„Sa oled lennukis, mis on täis huvitavaid inimesi ja... kes teab,” oli üks sõnum, mis salvrättidele kirjutatud oli, vahendab New York Post. „Näita natuke vana kooli. Kirjuta siia oma telefoni number ja anna see oma silmarõõmule sellel lennul. Kunagi ei tea...,” kõlas teine sõnum. Lisaks oli salvrättidel eraldi koht, kuhu sai oma nime ja numbri kirja panna.

Küll aga ei suutnud sellest Delta Air Lines’i ja dieet Coca-Cola ühisest kampaaniast vaimustuda lennureisijad, kes viisid diskussiooni lennufirma USA lendudel jagatavate salvrättide osas sotsiaalmeediasse.

Üks Twitteri kasutaja kirjutas juba jaanuaris, et Delta Air Lines’i lennul saadud salvrätikud olid jubedad, eriti pärast peenikeses kirjas teksti lugemist. „Kas keegi veel on näinud neid kohutavaid dieet Coca salvrätikuid Delta lendudel,” uuris teine Twitteri kasutaja. Jubedateks nimesid neid veel teisedki lennureisijad.

„Ma olen üsna kindel, et ka „vanadel headel aegadel” ei jaganud keegi lihtsalt niisama oma telefoninumbrit välja ja kindlasti ei taha keegi kellegi numbrit, kellega nad on pidanud tundide viisi lennukis koos istuma. Ei jäta üldse head muljet,” märkis Twitteri kasutaja @ducksauz oma postituses.

Hey @Delta and @CocaCola These napkins are creepy AF. Pretty sure no one appreciated unsolicited phone numbers in the ‘good old days’ and they sure as heck don’t want the number of someone who has been gawking at them on a plane for hours today. Not a good look. pic.twitter.com/PJAiurFRMh