USA sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvas eelmise aasta viimases kvartalis aasta varasemaga võrreldes 1,9%. Kasv oli pettumus, sest jäi allapoole analüütikute oodatud 2,2%, vahendab populaarne investorite kanal CNBC.

See on ka suur kukkumine võrreldes kolmanda kvartali 3,5% kasvuga. Kolmanda kvartali kasv oli viimase kolme aasta kiireim, põhjuseks sojaubade ekspordi suurenemine.

Aasta kokkuvõttes kasvas USA SKT eelmisel aastal 1,6%, mis on viimase viie aasta kõige kehvem tulemus.

Majanduskasvu pidurdas suur kaubanduspuudjääk: Import kasvas 8,3%, samal ajal kui eksport kahanes 4,3%.

Samas sisetarbimine oli endiselt tugev ning kasvavad ettevõtete investeeringud annavad lootust, et majandus siiski jätkab kasvu.

Samas tarbijakindlus oli jaanuaris oodatust tugevam, kerkides 98,5 punkti tasemele prognoositud 98,1 punkti asemel.

„SKT kinnitab seda, mida me juba varem teadsime. USA majandus on jäänud kinni kasvuvahemikku,“ tõdes State Street Global Advisorsi peastrateeg Michael Arone, kelle sõnul turud ootavad, et eelarvemeetmed majandust turgutaksid.

Aktsiad on Donald Trumpi valimisvõiduga novembrist teinud suure tõusu, põhjuseks lootus eelarvekulude suurenemisele, ettevõtete maksukärbetele ning regulatsioonide vähendamisele.