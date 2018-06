USA majanduskasv osutus üllatuslikult arvatust kehvemaks

USA sisemajanduse kogutoodang (SKT) kasvas esimeses kvartalis varem arvatust aeglasemalt ning tekitab küsimusi ja kahtlusi kas aeglustumine ka teise kvartalisse ei kandu, sest kaubanduspinged üha kasvavad.

USA majandus kasvas aasta esimeses kvartalis aastataguse ajaga võrreldes 2%. Varasemate andemete kohaselt oli kasv 2,3% ning analüütikud olid prognoosinud 2,2% kasvu, vahendab Briti majandusleht Financial Times.

Number tähistab oluliselt kesisemat kasvu kui eelmise aasta viimasel kolmel kuul, mil riigi majandus kasvas aasta varasemaga võrreldes 2,9%.

Kasvu piiras oluliselt tarbimise vähenemine. Aasta esimeses kvartalis kasvas sisetarbimine vaid 0,9%. Aasta viimases kvartalis oli see aga olnud 4%.

Eratarbimine on ajalooliselt andnud USA sisemajanduse kogutoodangust umbes 70%.

Plante Moran Financial Advisorsi investeeringute juht Jim Baird ütles, et praegu on veel siiski vara majanduse aeglustumise osas häirekella lüüa. „Kasvunumbri vähenemine ning tarbimise kahanemine panevad küll kulmu kergitama, kuid kesisemaid tulemusi peaks siiski vaatama tervisliku skeptitsismiga,“ lausus ta, lisades, et usutavasti on teise kvartali kasv taas tugev ning peaks prognooside kohaselt jõudma taas 3% lähedale.