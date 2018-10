USA meedia: Eesti Energia Utah projekt sai pärast 6 aastat suurimast takistusest üle

Eesti Energia plaanitav põlevkivitehas hakkaks USA maapõues olevat kerogeenpõlevkivi põlevkiviõliks töötlema ning vajab selle käigus tohutus koguses vett, maagaasi ja energiat.

Seetõttu on paljude keskkonnakaitsjate jaoks tegemist nn musta energia tootmisega, mis on keskkonna seisukohalt vastuvõetamatu. Ka on seni leitud, et põlevkiviõli tootmine sellistel tingimustel on liiga kulukas.

Kuigi Enefit American Oil on seni öelnud ka, et nad suudaks põlevkivitehase püsti panna ja käivitada ka ilma trassikoridori rajamiseks vajaliku õiguseta, märkis Toll, et sellisel juhul ei oleks projekt enam nii tehniliselt kui majanduslikult mõtekas.

Tema sõnul peaks siis põlevkiviõli tootja tegema sadu paakautode sõite päevas, et nii toodetavat põlevkiviõli ennast kui ka selle tootmiseks vajaminevat vett transportida. "See läheks niivõrd kalliks maksma," lausus Toll.

Eesti Energia Utah tehase rajamise vastased keskkonnarühmitused ei ole veel osustanud, kas nad vaidlustavad maakorraldusbüroo värske otsuse kohtus, kuid nad on vankumatud oma vastuseisus põlevkivitööstuse rajamisele.

Enefit American Oil peab nüüd esitama Utah osariigi asjasse puutuvale ametile nüüd veel formaalse avalduse tehase plaani heakskiiduks. Seni seisis see just antud trassikoridori loa taga.