USA meedia: Google vallandas naiste vähesust Silicon Valleys bioloogiaga seletanud töötaja

Google vallandas esmaspäeval sisemiseks kasutamiseks kirjutatud memo autori, kes kaitses soolist lõhet Silicon Valley tehnoloogiatöökohtadel ja põhjendas seda bioloogiaga, teatas USA meedia.

Google pole vallandamist ametlikult kinnitanud. AFP-le teatas Google, et ei kommenteeri üksikute töötajate juhtumeid.

Töötajatele saadetud e-kirjas toetas Google’i tegevjuht Sundar Pichai töötajate õigust eneseväljendusele ning ütles, et suur osa memo sisust on ausa vaidluse osa.

„Mõned memo osad rikuvad aga meie käitumiskoodeksit ja ületavad piiri, edendades kahjulikke soolisi stereotüüpe meie töökohal,“ kirjutas Pichai. „Väita, et grupil meie kolleegidel on jooni, mis muudavad nad bioloogiliselt vähem sobivateks sellele tööle, on solvav ja see ei ole OK.“

Pichai märkis, et ettevõtte käitumiskoodeks kutsub googler’eid andma endast kõik, et luua ahistamisest, hirmutamisest, eelarvamustest ja ebaseaduslikust diskrimineerimisest vaba kultuur.

Töötaja vallandamisest teatasid esmaspäeval Recode, Bloomberg ja teised meediaväljaanded.

Uudis kutsus esile palju vastukaja Twitteris, kus mõned nimetasid töötajat märtriks ja sõimasid Google’it tema karistamise pärast seisukoha väljendamise eest, mis oli vastuolus Silicon Valley poliitikaga.

Lekkinud sisedokumendis väideti, et naiste puudumist tehnoloogiafirmade juhtivates rollides saab seletada bioloogiliste põhjustega.

Loe veel

„Ma lihtsalt väidan, et meeste ja naiste eelistuste ja võimete jaotus erineb osaliselt bioloogiliste põhjuste tõttu, ning need erinevused võivad seletada, miks me ei näe naiste võrdset esindatust tehnoloogiavaldkonnas ja juhtimises,“ öeldakse memos.

Autori sõnul võimaldavad meeste loomulikud kalduvused saada neil paremateks arvutiprogrammeerijateks, samas kui naistel on rohkem avatust, mis on suunatud tunnetele ja esteetikale, kui ideid, mis tähendab, et nad eelistavad töökohti sotsiaal- või kunstilises valdkonnas.