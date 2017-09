USA nõuab, et Põhja-Korea võetaks pihtide vahele: naftaembargo, ekspordikeeld ja Kim Jong-uni varade külmutamine

USA tahab, et ÜRO julgeolekunõukogu kehtestaks Põhja-Koreale naftaembargo, külmutaks Kim Jong-uni varad ning ühtlasi keelaks riigi tekstiiliekspordi.

See pole veel kõik, edaspidi ei tohiks väljaspool Põhja-Koread põhjakorealasi palgata, vahendab Reuters. Samuti nõutakse, et Kim Jong-uni saaks reisikeelu.

USA suursaadik ÜRO juures Nikki Haley sõnas, et ettepaneku üle võiks hääletada tuleval esmaspäeval. Samas Venemaa saadik Vassili Nebenzja leiab, et see oleks ehk liigagi ennatlik.

Praegu on ebaselge, kas resolutsioonil on Hiina toetus. Ühtekokku on nõukogus 15 liiget, et ettepanek läbi läheks, on vaja üheksat häält. Ühtlasi ei tohi sellele vetot panna suurriigid USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina.