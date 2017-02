USA presidendi tütre Ivanka Trumpi brändirõivad on toodetud Hiinas

Traditsiooniliselt väga tihedalt valitsusega seotud USA suurpank Goldman Sachs, keda seetõttu kutsutakse suisa Government Sachsiks, hoiatas, et USA võib olla Hiinaga kaubandussõja lävel.

Kaubandussõda paistab olevat vältimatu, kirjutab MarketWatch. Ükskõik kas tegemist saab olema täiemahulise kaubandusõjaga või ainult üksikute lahingutega, paistab see pakkuvat vaid Pyrrhose võitu.

Goldman Sachsi analüütikud prognoosisid sel nädalal, et USA ja Hiina vastasseis on peaaegu kindel, arvestades president Trumpi kaubanduslepingute vastasust.

„Trump on avalikult kritiseerinud aastakümneid valitsenud USA väliskaubanduspoliitikat ja tegi sellest valimistel ühe võtmeteema ning seetõttu on vähe põhjusi arvata, et ta neid lubadusi ellu ei viiks,“ kirjutasid ühises analüüsis Goldman Sachsi Aasia peaökonomist Andrew Tilton ja panga USA poliitikaanalüütik Alec Phillips.

Palju vähem on selgust, kuidas võiks gigantide võitlus välja näha. Analüütikute arvates võib Trumpi administratsioon valida mitme strateegia vahel, kasutades kas väikeste sammude taktikat või mastaapset tegevust.

Väikeste sammudena võib näha Hiina kuulutamist valuutamanipulaatoriks ja valikuliste tollitariifide kehtestamist impordile Hiinast.

Deutsche Banki analüütikud usuvad suisa, et Hiina võidakse kuulutada juba algaval nädalal valuutamanipulaatoriks arvestades seda, millise kiirusega Trump täidab valimislubadusi.

Samas Hiina kallal väljapressimine ei pruugi aidata, kuna Hiina võimud püüavad vältida jüaani järsku kukkumist. Jüaani hiljutise languse põhjuseks on riigist kapitali väljavool.

Lisaks tegudele valuutaturul võib Trump kehtestada USAle oluliste toodete nagu näiteks Hiina terasele, kodumasinatele ja tehnikale kaubanduspiirangud.

Juba detsembris kaalus Trumpi valitsust moodustav tiim Hiina kaupadele kümneprotsendise imporditariifi kehtestamist.

Samas usub Bank of America Merrill Lynchi Hiina analüütik Helen Qiao, et USA on rohkem motiveeritud töökohtade loomisest USAs kui Hiinaga väliskaubanduse puudujäägi vähendamisest. Trump võib kehtestada tollibarjääri metallidele ja metallitoodetele, kemikaalidele, masinatele ja autoosadele.

Suurejooneliselt saaks Trump kuulutada välja kõigile Hiina kaupadele tollitariifid, kuid selline tegevus võib tuua tagasilöögi, kuna pole põhjust arvata, et Hiina ei lööks vastu.

„Kui USA tegutseb, siis Hiina vastab tõenäoliselt proportsionaalselt,“ arvasid analüütikud.

Pekingil on selleks mitmeid võimalusi. Hiina võib kehtestada USA kaupadele tollitariifid või võib muuta USA ettevõtetel Hiinas äri ajamise keeruliseks. Lisaks sellele on Hiina Jaapani järel suuruselt teine USA valitsuse võlakirjade omanik. Hiina võib Trumpi karistamiseks müüa osa oma käes olevatest USA valitsuse võlakirjadest, mida on 1,05 triljoni dollari väärtuses.

Ühes on eri analüüsimajade analüütikud sama meelt – USA-Hiina kaubandussõda kujuneks kalliks. Goldman Sachsi arvutuste kohaselt võtaks 11 protsendine Hiina kaupadele tollitariifi kehtestamine USA majanduskasvust maha 0,7 protsendipunkti. Morgan Stanley mängis viie protsendise tollitariifi kehtestamise numbriga Hiina suhtes, mis vähendaks Hiina majanduskasvu 0,1 protsendipunkti võrra.