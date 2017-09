USA orkaan keerutab kütuse ja apelsinimahla hinna meilgi üles

Hiljuti laamendasid USA-s kaks hirmsat orkaani Harvey ja Irma. Viimane tegi kurja juba teel USA-sse, pühkides mitmel turismist elatuval Kariibi mere saarekesel kõik teele jäänu minema. Kohati on hävitatud 90–95% eluasemeid. See on kohutav katastroof nagu Harvey kätetöö USA suuruselt neljandas linnas Houstonis, mille suured osad jäid vee alla.

Irma tabas Floridat kardetust nõrgema jõuga, kuid on vähemalt tarbijate rahakotis juba varem ajutiselt kahju tehtud, sest apelsinimahla eest tuleb rohkem raha välja käia. USA-s hakkas börsikauba apelsinimahla hind juba varem tõusma. Florida on Brasiilia järel maailma teine tsitrusekasvatamise piirkond ja mis tahes probleemid võivad viivitusega kanduda mahla kõrgema hinna kujul meiegi poelettidele.