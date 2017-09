USA otsib tikutulega taga aastas 110 000 dollarilise palgaga ameti esindajaid, milleks töötamiseks saab oskused ise lihtsalt omandada

Et ettevõtted püüavad mõista tarbijate käitumist, on andmeteadlased kõrges hinnas, kirjtuab MarketWatch.

2016. ja 2017. aasta Ameerika parimate töökohtade nimekirjas oli andmeteadlane esikohal, saades tööga rahulolu arvestuses viiest võimalikust punktist 4,4 ning kus aastane mediaanpõhipalk on 110 000 dollarit ehk ligi 92 000 eurot.

Mis on andmeteadlaste kõige olulisem oskus? Programmeerimiskeele oskus. Esikohal on Python, mida nõutakse 72% Glassdoori töökuulutustes. Järgnevad programmeerimiskeeled R (64%), SQL (51%), Hadoop (39% ja üldtuntud Java (33%).

Kuna andmeteadlane on nii uus amet, siis on vähe selgust, mida see töö endast kujutab ja mis oskuseid on tarvis, ütles Glassdoori majandusanalüütik Pablo Ruiz Junco. Parim osa selle juures on see, et tähtsaim oskus ehk programmeerimiskeel Python on tasuta ja seda on lihtne õppida. „Et selle kasutajate ring on lai, on olemas palju spetsialiseeritud statistikapakette ja graafilisi lahendusi andmeteadlastele kasutamiseks,“ rääkis ta. „Phytonis koodikirjutamine on ettevõtte sees lihtsalt jagatav ja kerge toodetesse rakendada, kuna seda kasutatakse laialdaselt tarkvarainseneride poolt.“