USA populaarse lotomängu peavõit küündib juba rekordilise 1,6 miljardini

Reedese Mega Millions loosimise võidunumbrid olid 15, 23, 53, 65, 70 ja Mega Ball number oli 7, vahendab MarketWatch. Lotomängija, kes kõik need numbrid ära oleks arvanud, oleks saanud võidusummaks pea miljard dollarit. Kuna aga seda ei juhtunud, kasvas nüüd jackpot 1,6 miljardi dollarini ja see loositakse välja teisipäeval kell 11 õhtul.

Populaarse lotomängu peavõit on kasvanud alates juulikuust, kui 543 miljoni suurusele jackpotile said pihta California lotomängijad. Seniajani kõigi aegade kõige suurem Mega Millions lotovõit võideti 30. märtsil 2012. aastal, kui 656 miljonit dollarit läks jagamisele kolme võidupileti vahel. Mega Millions lotopilet maksab 2 dollarit.

1,6 miljardit on võidusumma, mille saab kätte see lotonumbrid õigesti pakkunud lotomängija, kes on nõus, et see makstakse talle välja 30 eraldi maksena. Kes aga tahab kogusummat kohe välja võtta, peab arvestama, et siis summa väheneb 904 miljonini. Kui on mitu võidupiletit, siis läheb jackpot jagamisele kõigi võidupileti omanike vahel. Loomulikult lähevad nendelt summadelt veel maksud maha.

Seniajani on suurim lotovõit, mis USAs võidetud, olnud lotomängus Powerball, kus 13. jaanuaril 2016 oli võidusummaks 1,586 miljardit dollarit. Küll aga on maailmas veelgi suurem summa võidetud. 2,4 miljardi dollari suuruse jackpoti sai üks Hispaania lotomängija.