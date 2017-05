USA professor: Eesti ministrid ja kohtunikud peaksid olema välismaalased

USA George Masoni ülikooli majandusprofessori Garett Jonesi sõnul vajab Eesti uueks arenguhüppeks riigisektorisse välistalente.

Ettevõtluskõrgkooli Mainor külalisõppejõu Garett Jonesi sõnul peab avalik sektor samamoodi ajaga kaasas käima kui erasektor. “Riigireformi algatus on sümpaatne, aga see ei edene nii hästi kui võiks. Arengutõuke annaks valdkonnas kogenud välismaalaste toomine riigisektori juhtivatele kohtadele," ütles Jones.

"Tulla majandusteadlasena Eestisse on nagu kohtumine kuulsusega. Eesti viimase 25 aasta progress on muljetavaldav. Aga jõukamate riikide kinnipüüdmise tempo on aeglustunud ja praeguse majandusega jõuab Eesti Rootsile järgi 100 aasta pärast. Eesti vajab rikkamaks saamiseks uusi mudeleid," ütles ta ja lisas, et kvalifitseeritud ja värskete ideedega välismaalaste palkamisel võiks eeskuju võtta Suurbritanniast ja Singapurist.

Professori sõnul ei tuleks välismaalasi kaasata ainult konsultantidena, vaid maailmatasemel tegijatele tuleks usaldada võtmetähtsusega ametikohti. "Tõsi, see on eestlaste riik. Aga mis on tähtsam - et tähtsas ametis oleks eestlane või et tähtis valdkond saaks Eesti jaoks parimal moel juhitud?" küsis Jones.

"Inglise Panka juhib kanadalane, Uus-Meremaal ja Singapuris on paljud kohtunikud välismaalased. Miks ei võiks Eesti ettevõtlusminister olla näiteks rootslane?" pakkus Jones.