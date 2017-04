USA raketilöök Süüria lennuvälja pihta tõstis turvavarad taas au sisse

USA raketilöök Süüria lennuvälja pihta karistuseks Süüria poolt inimeste vastu keemiarelva kasutamise eest tõstis täna võlakirjade, kulla ja jeeni hinda. Aktsiad odavnesid, sest investorid hakkasid hirmunult turvavarasid ostma.

USA dollar kukkus jeeni vastu 0,6 protsenti. Kulla ja nafta hind tõusis.

Euroopas peaksid aktsiaturud avanema eilsega võrreldes 0,2-0,3 protsendise kaotusega.

Üks Süüria inimõiguste jälgija ütles, et Homsi lähedal olev lennuväebaas on peaaegu täielikult hävitatud. Linnapea sõnul on viis inimest saanud surma ja seitse vigastada, kirjutab Reuters.

USA valitsuse 10-aastase võlakirja hind tõusis, mis viis tootluse viie baaspunktise kallinemiseni 2,289 protsendile. Kuld kallines 1,2 protsenti, 1262,46 dollarile untsist. Nafta hind tõusis ligi kaks protsenti. USAs kallines nafta 1,6 protsenti, 52,50 dollarile barrelist. Briti nafta hind tõusis 1,4 protsenti, 55,66 dollarile.