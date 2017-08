USA riigivõlg on Trumpi võimuletulekust alates märkimisväärselt vähenenud

Liberaalse kaldega "faktikontrollileht" Snopes.com, mis pole Trumpi suhtes just hästi meelestatud, kontrollis konservatiivse veebilehe väidet, et USA riigivõlg on jaanuarist vähenenud 102 miljardi dollari võrra, ja pidi tunnistama, et nii see ongi.

"Kontrollisime numbreid ja panime need konteksti, ning tõepoolest - jaanuarist juulini vähenes võlg 102 miljardi võrra. See langus on ajalooliselt märkimisväärne nii absoluutarvudes kui protsendina koguvõlast. Samuti on see suur, kui võrdluseks kõrvale panna USA majanduse suurus," kirjutab Snopes.

Dollarites arvestatuna on võla langus alates 1993. aastast 16ndal kohal. Snopes märgib aga, et kuigi võla vähenemine on kahtlemata tõsi, ei saa nad hinnata, kas see on otseselt Trumpi teene.

Kui vaadata graafikut, on võlg enamvähem katkematult tõusnud juba varastest 70ndatest alates - ja seda lausa 60 korda. Saab näha, kas nüüd on see trend katkenud, või hakkab pärast mõningast vähenemist summa taas suurenema.