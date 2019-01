USA robotiajude ekspordi piirangud võivad pärisajud Silicon Valleyst minema peletada

Tehnoloogiamaailma Meka Silicon Valley on saanud uhkustada, et valitseb interneti üle, sest üleilmse võrgu kavandasid ja ehitasid ameeriklased. Aastaid on Google, Amazon, Facebook, Tesla ja teised Silicon Valley suurfirmad investeerinud miljardeid dollareid arvutitesse, mis suudavad teha inimeste tööd. Nüüd tunnevad valdkonna esindajad muret, sest järgmise suure asja ehk tehisintellekti puhul võivad valitsuse kavandatavad ekspordipiirangud USA edumaad kõigutada.