USA-s esitati Volkswageni endisele juhile süüdistused seoses heitgaasipettusega

USA peaprokurör Jeff Sessions ütles, et süüdistused näitavad, et Volkswageni skeem seaduslike nõuete alaseks petmiseks ulatus välja ettevõtte tippu.

USA on teatanud, et Winterkorn viibib usutavasti Saksamaal. See tähendab, et on ebatõenäoline, et ta astuks USA-s kohtu ette, sest Saksa valitsus annab arva oma kodanikke välja.

USA prokuratuur on skandaaliga seoses juba esitanud süüdistused kaheksale Volkswageni juhtivtöötajale. Kaks neist on end süüdi tunnistanud ja kuus väldivad enese USA-le väljaandmist, püsides Saksamaal.

Saksa võimud viivad Winterkorni ja teiste Volkswageni juhtivtöötajate osaluse üle heitgaasiskandaalis läbi oma juurdlust.