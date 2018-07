USA-s Vene agendina vahistatud Maria Butinat väidetavalt finantseerinud miljardär on Oleg Ossinovski äripartner

Ajakirja Forbes hinnangul on Nikolajevi varade suurus praegu 1,2 miljardit dollarit.

USA föderaalkohtus registreerimata välisagendina tegutsemise eest süüdistuse saanud venelanna Maria Butina sai finantsabi just Nikolajevilt, kellel on investeeringuid USA energia- ja tehnoloogiafirmadesse, teatas hiljuti ajaleht Washington Post viitega allikale, kes on tuttav tunnistusega, mille Butina andis USA senati uurijatele.

Butina ütles aprillis senati luurekomiteele, et Nikolajev finantseeris relvaõiguslaste organisatsiooni, mida ta esindas.

Nikolajevi esindaja kinnitas, et Nikolajev oli Butinaga kontaktis, kui viimane asutas Venemaal aastatel 2012-2014 relvaõiguslaste organisatsiooni. Nikolajevi esindaja ei kinnitanud aga, kas Nikolajev andis Butinale finantstoetust.

USA prokuratuur teatas kohtule esitatud dokumendis, et Butina e-kirjad ja vestluslogid on täis viiteid ühele miljardärile, kes on tema tegevuse rahastaja. Prokuratuuri teatel on see miljardär tuntud Vene ärimees, kellel on tihedad sidemed Venemaa presidendiadministratsiooniga.

Prokuratuur ei nimetanud Butina rahastaja nime, kuid teatas, et ta reisib tihti USA-sse ja on Forbesi rikaste nimekirjas 1,2 miljardi dollari suuruste varadega, mis vastab Nikolajevi reitingule.

Prokuratuur väidab, et Butina püüdis kohtuda USA vabariikliku partei poliitikutega ja imbuda USA konservatiivsetesse organisatsioonidesse, sealhulgas Rahvuslikku Relvaassotsiatsiooni (NRA), Venemaa valitsuse ametniku käsul, et edendada Kremli huve.