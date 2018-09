USA senaator asus Amazoni töötajate kaitsele. Olukord ladudes on kohutav. Töötajad ei julge peldikuski käia

Amazoni suurust ja võimsust teavad kõik. Nende vahendusel saab osta kõike ja see jõuab sinuni 24 tunniga või varem. Selle looja Jeff Bezos on maailma rikkaim inimene. Oluline on aga teada ka seda, kuidas vorsti tehakse ehk milline on selle suurfirma siseelu. Kuidas koheldakse töötajaid. See on kohutav.

Viimasel ajal on Amazon saanud korduvalt teravat kriitikat selle osas, kuidas nad oma töötajaid kohtlevad ja kui vähe nad neile maksavad. Senaator Bernie Sanders on nende-vastase kampaania üks juhte. Sanders soovib läbi suruda seadust, mis sunniks ettevõtteid nagu Amazon maksma töötajaile kõrgemat palka või maksma makse.

Sanders on välja toonud ka 19. sajandist pärit töömeetodeid, mida Amazon kasutab. Nad kontrollivad ja distsiplineerivad oma töötajaid, kes töötavad Amazoni kaupade komplekteerimise keskustes ehk ülisuurtes ladudes. Sandersi seadust kutsutakse „Peatage Bezos" seaduseks. See maksustaks tööandjaid nagu Amazon, kelle töötajad vajavad elamiseks riigi abi.

The Guardianis loo kirjutanu ütleb, et senaatoril on õigus. Ja tal on õigus ka rõhuda sellele, kuidas sealseid töötajaid koheldakse. Kirjutaja töötas 2016. aastal salaja Amazoni laos. Ta veetis seal kolm nädalat. Ta tegi seda, kirjutades raamatut madapalgalistest töökohtadest Suurbritannias.