USA suurfirmad peidavad valitsuse eest hiigelsummasid

USA esindajatekoda valmistab ette uut maksuseadust, mis paneks mõnede USA suurimate firmade välismaale peidetud sularaha löögi alla. Jutt käib hiiglaslikest summadest - kokku 3,1 triljonit dollarit, kirjutab Bloomberg.

Sularahas hoitavatele reservidele kehtestatakse 12-protsendiline maks, mis on ärimaailma muidugi tagajalgadele ajanud. "See on piiri peal - oleme muutumas äri suhtes ebasõbralikuks," kurtis üks kapitaliliigutaja.

Praeguste USA seaduste kohaselt maksustatakse kapitali alles siis, kui see välismaalt tagasi riiki liigub. Eestis on teadupärast vastupidine probleem - Rootsi pangad on liigagi agarad raha just meie riigist välja liigutama.

Bloomberg pani kokku suurimate "võlgnike" TOPi, kellest esikohal troonib võimsalt Apple. Esikuuikus on aga kokku neli tehnoloogiafirmat. Märkimisväärne on see, kui ebaühtlaselt jõukus jaotub. Apple on teise koha firmast Microsoftist pea poole suuremate sularahavarudega. Kunagi oli Microsoft jõukuse võrdkuju, aga nüüdseks on noorem konkurent tublisti ette rebinud. Ka ületab vaid top 3 saja miljardi dollari piiri. Neid, kel raha üle 10 miljardi, on juba 16. Ülejäänute vara jääb paari miljardi lähistele.

Roheline ala näitab seda, kui suure osa moodustab välismaale peidetu firma kogu sularahavarust. Numbrid on dollarites.