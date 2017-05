USA suurim pankrot koidab: kümneid miljardeid võlgu Puerto Rico esitas pankrotiavalduse

Üle 70 miljardi dollari võlgnev USA haldusterritoorium Puerto Rico esitas eile kohtule pankrotiavalduse. See on rahaliselt mahult ajaloo suurim USA omavalitsuse pankrotiasi, ületades kordades senise rekordi, Detroidi nelja aasta taguse 18 miljardi dollari suuruse pankroti.

Pankrotiavalduse esitas Puerto Rico administratsioon pärast seda, kui mitu võlausaldajat oli omavalitsuse kohtusse kaevanud, vahendas Reuters. Pankrotiavaldus käivitab USA firmade pankrotikaitse protsessiga sarnase võlgade restruktureerimise.

Agentuuri teatel ei muudaks pankrot eriti puertoriikolaste - kellest 45% elab allpool vaesuspiiri - igapäevaelu, kuid võib tähendada tulevikus pensionite ja soodustuste kärpeid ning üsna tõenäoliselt haridus- ja tervishoiuteenuste koomaletõmbamist.

Puerto Rico on elanud viimased kümme aastat majanduslanguse tingimustes. Töötus saarel on 11% ja elanikkond on kahanenud viimase dekaadiga kümnendiku võrra.

Pankrotiprotsess annab Puerto Ricole võimaluse drastiliselt kärpida võlakirjaomanikele makstavaid summasid, kuid samas hirmutab investoreid ja piirab omavalitsusele ligipääsu võlaturgudele.

Esialgne pankrotiavaldus hõlmab vaid Puerto Rico keskvalitsust, kelle otsene võlg ulatub 18 miljardi dollarini. Vähemalt esialgu pole sisse arvutatud 17 miljardi dollari suurust võlakoormat, mis koosneb maksudest ja võlgadest teistele riigiasutustele, ning millega tuleb tõenäoliselt eraldi arvestus. Suurima osa võlgadest, 49 miljardit, kannab aga saareriigi pensionisüsteem.

"Aga erinevalt Detroidist, ei ole miljardeid väärt kunstikogusid, millega võlgade restruktureerimist rahastada," ütles Reutersile David Tawil, kelle fond Maglan Capital müüs hiljuti maha Puerto Rico võlakirjad.