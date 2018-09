USA suurpanga juht kahetseb Trumpi kohta öeldut

JPMorgan Chase'i juht Jamie Dimon

USA suurpanga JPMorgani juhatuse esimees Jamie Dimon ütles pühapäeval, et kahetseb oma ütlust, et ta võidaks president Donald Trumpi valimistel, kuna on temast targem.