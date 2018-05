USA suurpanga juht nimetas George Sorose kriisihoiatust naeruväärseks

USA suurpanga Morgan Stanley juhatuse esimees James Gorman ütles, et investor George Sorose suure üleilmse majanduskriisi hoiatus on ebarealistlik. Ta lisas, et USA keskpank tõstab tõenäoliselt intressimäära tänavu kolmel korral.

„Ausalt öeldes ma arvan, et see hoiatus oli naeruväärne,“ vahendab Financial Express Gormani öeldut. „Ma ei arva, et meil oleks ees eksistentsiaalne kriis.“

Soros hoiatas, et Euroopa Liit võib Itaalia probleemide tõttu laguneda.

Gormani sõnul on Itaalia probleemid osa laiemast poliitilisest mustrist mida on näha mitmel pool maailmas, sealhulgas Suurbritannias.

„Tuntakse, et keskmiselt läheb majandusel paremini kui kodanikel isiklikult igal maal,“ lausus ta. „Ma ei usu, et euroala on ohus.“

Itaalia kriis tõi kaasa investorite poolt turvavarade nõudluse, mis langetas USA 10-aastase võlakirja tootluse 2,84 protsendini hiljutiselt veidi enam kui kolme protsendiselst tipust. Tema sõnul jätkab USA valitusse võlakirja tootlus kasvu. Kui JPMorgani juht Jamie Dimon prognoosis, et USA valitsuse 10-aastase võlakirja tootlus võib kasvada nelja protsendini, ütles Gorman, et ta imestaks kui see oleks alla kolme protsendi või ületaks nelja protsendi taset.