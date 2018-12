Täpsemalt on tegu JPMorgan Chase’i kliendi või klientidega (on behalf of non-treaty clients), kes tõstis oma osaluse algse 2,13 protsendi pealt nüüd 3,17 protsendini, kirjutab Äripäev.

Praeguseks on JPMorgan Chase’i suuruselt kolmas osanik majandusministeeriumi ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga järel.

Vaata PMorgan Chase'i osaluse muutuse graafikut Äripäevast.