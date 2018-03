USA suurpangal katkes kannatus seoses brexiti ebaselgusega

Goldman Sachsi töötajaid võis tabada üllatus, kuna tosinale Suurbitannia pangandus-, müügi- ja kauplemistöötaja töökohale pandi silt, et nädalate pärast asuvad nende töökohad Frankfurdis, rääkisid paar asjaga kursis olevat allikat Reutersile.

Töökohtade kolimine on seotud Suurbritannia ja Euroopa Liidu lahkumineku tingimuste ebaselgusega.

Kui pank kulutas kuid oma huvides läbirääkimisele ja oli kannatlik, siis nüüd leiti, et passimise ja poliitikute järel ootamise aeg on läbi ning klienditeenindus ei tohi kannatada läbirääkijate vägikaikaveo tagajärjel.

Londonis asuvate tuletistehingute ja võlakirjaturgude tiimid, kes töötavad saksa klientidega, said teate, et nende tegevus viiakse üle Frankfurti. Neil soovitati teha ettevalmistusi, et kontorid saaks kolida juuni lõpuks Frankfurti.

Mitmed tiimiliikmed on juba läbirääkinud ja allkirjastanud uued töölepingud vastavalt Saksamaa seadustele.