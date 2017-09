USA suurpank peab tippjuhi lesele hiigelhüvitist maksma

USA suurpank JPMorgan peab lennufirma American Airlinesi endise juhi lesele maksma summa, mis paneb ilmselt isegi pankurite jala värisema.

Dallase esimese astme kohus määras innovaatorist lennundusjuhi Max Hopperi varanduse pangapoolse halva juhtimise tõttu saadud kahju hüvitiseks ei rohkem ega vähem kui 4 miljardit dollarit.

Max Hopper suri 2010. aastal, jättes maha 19 miljoni dollari suuruse varanduse, kuid jättis tegemata testamendi. JPMorgan palgatigi pere poolt selleks, et varandus õiglaselt ära jaotada.

"Selmet vara, nagu kunstiteoseid, kalliskive, 900 pudelit kvaliteetveini ja 6700 golfikeppi ausalt ära jagada, hoidis meie riigi suurim pank neid aastaid kinni," kurtsid advokaadid. Mehe lese Jo Hopperi sõnul näitab otsus pankadele koha kätte. "Otsus kaitseb ka teisi pankade eest, kes peavad ennast liiga võimsaks, et vastutust kanda."

Pank üritab edasi kaevata

JPMorgan teatas summa kuulmise peale, et kaebab otsuse kindlasti edasi. Lootust annab USA Ülemkohtu pretsedent, mille kohaselt hüvitised ei tohi olla täiesti teises suurusjärgus kui reaalsed kahjud. Lese advokaadid aga argumenteerivad, et JPMorgan on niivõrd rikas pank, et nende puhul on summa õigustatud.

Trahv oleks kõigi aegade suuremaid

Kui summa tõepoolest välja makstakse, jääb see alla vaid 13 miljardi dollari suurusele trahvile, mida JPMorgan maksis USA valitsusele 2013. aastal karistuseks majanduskrahhile kaasa aitamise eest.

Panka trahviti aga ka näiteks 2,6 miljardi eest 2014. aastal, kui nad - tahtlikult või tahtmata - ei tõmmanud pidurit Bernard Maddoffi kurikuulsale Ponzi skeemile.

JPMorgani väärtus aktsiaturgudel on aga kosmiline 330 miljardit dollarit.