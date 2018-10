USA tehnoloogiabörsil kaotati kõik sel aastal teenitu

Eilne löök oli suurim ühepäevane kukkumine alates 18. augustist 2011.

USA laiem aktsiaindeks S&P 500 kukkus 3,1 protsenti. Maailma tuntuim aktsiaindeks, USA Dow Jonesi tööstuskeskmine sadas 2,4 protsenti.

S&P indeksi 500 ettevõtetest tegid 14 aktsiat eile värsked 52-nädala tippmargid ja 91 aktsiat 52-nädala madalamad tasemed.

Ligi aastakümne kestnud pulliturgu (tõusvat turgu) tabas järjekordne müügilaine, kuna kardetakse ideaalse kliima lõppu, mida iseloomustasid majanduskasv, madalad intressitasemed ja kiiresti kasvavad ettevõtete kasumid. Need võivad olla varsti ajalugu.

Täna tegid USA börsijõnksu alla kaasa ka Aasia aktsiad. Jaapanis hävis aktsiates päevaga 150 miljardi dollari väärtuses vara. Langesid ka Hiina ja Hongkongi börsid.

„Börsidel lihtsalt otsiti ettekäänet, et võtta osa raha mängust välja,“ ütles Canaccord Genuity peastrateeg Yony Swyer New York Timesile. „See ka leiti.“

Protsessoritootjad Texas Instruments ja STMicroelectronics hoiatasid, et nõudlus nõrgeneb. Juba teisipäeval esinesid pessimistlikumate prognoosidega mitmed ettevõtted alates Caterpillarist kuni 3M-ini.

Prognoosid andsid investoritele põhjuse gaas maha võtta ning aitasid müügil hoogu koguda, ütles Chase Invesmtent Counseli president Peter Tuz Reutersile.

„Kui selline lumepall hakkab veerema, ei peatu see enne kui mäe jalamil. Me ei tea, kas me oleme põhjas,“ märkis Tuz.

Oma psühholoogilist mõju võisid investoritele avaldada ka USA kestev kaubandussõda Hiinaga, ebakindlus Lähis-Idas ja USA demokraatidele ja George Sorosele postiga saadetud põrgumasinad. Kahe nädala pärast on USA kongressi vahevalimised. Itaalias on eelarvevaidlused Euroopa Komisjoniga ummikus.