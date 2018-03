USA tööturu seis üllatas: uusi töökohti lisandus oodatust oluliselt rohkem

USAs loodi veebruaris 313 000 uut töökohta, mis on parim tulemus alates 2106. aasta juulist ning ületab analüütikute ootusi. Seda vaatamata palgatõusu raugemisele, selgub tänasest tööturu raportist.

Loodud töökohti oli rohkem, kui analüütikud olid oodanud. Thomson Reutersi küsitletud analüütikud prognoosisid, et töökohtade arv kasvas 200 000 võrra.

Enim loodi töökohti ehituses, jaekaubanduses, tööstuses, äriteenustes ning finantsalal.

Võrdluseks, jaanuaris loodi täpsustatud andmetel 239 000 töökohta. Ka jaanuari tulemus on täpsustatud andmetel algselt avaldatud 200 000 rohkem, vahendab USA populaarne investorite kanal CNBC.

Töötururaporti kohaselt oli tööpuuduse määr juba viiendat järjestikust kuud 4,1% tasemel.

Keskmine tunnipalk kasvas raporti kohaselt aasta varasemaga võrreldes 2,6%. Seda on vähem kui analüütikute prognoositud 2,8% tõus.

New York Times kirjutab, et olukord, kus töökohtade arv kõvasti kasvab, kuid palgakasv jääb seejuures tagasihoidlikuks, on aktsiaturu ehk Wall Streeti jaoks unistuste seis.

„Ma armastan seda,“ kinnitas Morgan Stanley USA peaökonomist Ellen Zentner.

Kuigi suhteliselt tagasihoidlik palgakasvu number oli töötajatele pettumus, jahutas see inflatsioonihirme.

Jaanuaris kerkis tunnipalk aastatagusega võrreldes 2,9%. Kolm kuud varem oli tõus olnud vaid 2,3% ning turgudel tekkis hirm, et tõenäoliselt tõstab riigi keskpank Föderaalreserv sel aastal intressimäärasid suisa neli korda. Praegune töötururaport aga rahustas neid hirme.