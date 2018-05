USA tõusis maailma kõige konkurentsivõimelisemaks majanduseks

Donald Trump Foto: Manuel Balce Ceneta, AP

USA lükkas Hongkongi troonilt ja on nüüd maailma kõige konkurentsivõimelisem majandus, kirjutab Bloomberg. Riigi majanduskasv on kiirenenud ja seal on teadustööd ja innovatsiooni toetav õhkkond. Mullu oli riik Šveitsi uuringukeskuse hinnangul veel neljandal kohal.