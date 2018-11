USA uued Iraani vastased sanktsioonid annavad ka Euroopa äridele hoobi

Sanktsioonid puudutavad ka kolmandatest riikidest pärit ettevõtteid, kellel on Iraaniga ärisidemed. Sellised ettevõtted jäetakse nüüd osaliselt ilma ka juurdepääsust USA finantssüsteemile ega saa sõlmida tehinguid USA. Löögi alla on ka Saksamaa ettevõtete äri Iraanis.

USA president Donal Trump nimetas uusi santsioone „kõige karmimateks, mis on kunagi kehtestatud“.

Embargo alt on vabastatud kaheksa riiki

Uudisteagentuur Reuters kirjutab Souli anonüümsele valitsusallikale tuginedes, et Lõuna-Korea on nende riikide seas, kes on ajutiselt Iraani naftale kehtestatud embargost vabastatud. Varem on öeldud, et Teherani vastu suunatud sanktsioonide mõjust on ajutiselt 180 päevaks vabastatud kahksa riiki, kuid millistest riikidest täpselt jutt käib, ei ole avaldatud.