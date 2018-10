USA väärtpaberijärelevalve juht tegi tavatu sammu ning võttis Elon Muski ja Tesla asjas sõna

Nimelt kinnitas Clayton avalduses, et Tesla juhatuse esimehe Elon Muski roll ettevõttes võib elektriautode tootja tuleviku seiskukohalt olla väga oluline, kirjutab Briti majandusleht FInancial Times.

Sageli on nii, et tavaliste aktsionäride huvid, kes pole üleastumisega mitte kuidagi seotud, on põimunud solvatud ametnike ning ettevõtte huvidega, teatas Clayton, lisades, et konkreetsete inimeste oskused ning toetus võivad olla ettevõtte edasiseks eduks väga olulised.

Majandusleht kirjutab, et endise ühinemiste ning ülevõtmiste advokaadi Claytoni kommentaarid avavad ka teistele tippjuhtidele ning nende advokaatidele ukse väideteks, et karmid trahvid vaid karistavad aktsionäre.

SECi kokkulepe Muski ja Teslaga tuli tavapäratult kiiresti, sest sageli võtab järelevalvel uurimine ning lahenduse leidmine aastaid. Kokkulepe nõuab Muskilt juhi kohalt taandumist vähemalt kolmeks aastaks, see on osa ettevõttelt nõutavatest reformidest, miks peaksid parandama ettevõttes hea juhtimistava põhimõtete rakendamist.

Ettevõttesse juhatusse määratakse kaks sõltumatut direktorit. Ettevõte peab ka oma tippjuhtide säutsumispõhimõtted üle vaatama ning neil silma pea hoidma. Musk ja Tesla maksavad trahviks 40 miljonit dollarit.

SECi pahameele tõid Muski Twitteris tehtud valed ja eksitavad säutsud, kus ta teatas, et Tesla viiakse börsilt minema ning väikeaktsionärid ostetakse välja välja.

Kui Musk alustas 7. augustil säutsuseeriat, siis 12 minutit pärast esimest säutsu järel kus Musk teatas et Tesla võiks börsilt ära viia, saatis Tesla investorsuhete juht sõnumi, et kas Muski teade on seaduslik?