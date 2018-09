USA väärtpaberijärelevalve süüdistab Muski pettuses ja soovib ta maha võtta Tesla juhiroolist

Põhjuseks on Muski Twitteris tehtud valed ja eksitavad säutsud, kus ta teatas, et Tesla viiakse börsilt minema ostes väikeaktsionärid välja.

Kui Musk alustas 7. augustil säutsuseeriat, siis 12 minutit pärast esimest säutsu järel kus Musk teatas et Tesla võiks börsilt ära viia, saatis Tesla investorsuhete juht sõnumi, et kas Muski teade on seaduslik?

Eile kui sai teatavaks Muskile esitatav süüdistus, kukkus autotootja aktsia järelkauplemisel 12 protsenti.

Musk teatas, et ta ei ole teinud midagi valesti. „SECi põhjendamatu tegevus tekitas pettumuse ja muutis mu kurvaks,“ teatas Musk.

Tesla nõukogul on täiselik usaldus Muski suhtes.

7. augustil saatis Musk enam kui 22 miljonile Twitteri jälgijale säutsu, et ta võib Tesla börsilt ära viia makstes 420 dollarit aktsia eest, kusjuures rahastus on juba kindel.

24. augustil kui SEC uurimine oli juba teada, teatas Musk blogis, et Tesla jääb börsiettevõtteks.