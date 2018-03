USA võib maailma suurima ettevõtte börsile minekust suu puhtaks pühkida

Saudi Araabia on oma plaanid ümber mõelnud. Varem plaaniti lisaks kodumaisele aktsiaturule viia ka naftagigandi aktsia välisbörsile, kuid nüüd on ringi mõeldud, kirjutab Handelsblatt.

Wall Street Journali andmetel ei plaani enam Saudi Arbbia riikliku naftaettevõtet New Yorgi börsile viia. Selle asemel piirdutaks Saudi Araabia enda börsiga.

Kuigi kroonprints Miohammed bin Salman tahtis naftagigandi USA aktsiaturule viia, on osutunud õiguslikult rahvusvaheline börsile minek oodatust oluliselt komplitseeritumaks.

Mõned päevad tagasi ütles Saudi kütuseminister Khalid A-Falih, et Saudi Aramco on liiga suur ja oluline, et seda on rumal USA kohtuvaidluste ohus USA börsile vedada.

Osalt on ka Saudide tagasitõmbumise põhjuseks nafta hind. Et nafta hind on tõusnud, on see tugevdanud riigieelarvet.