USA võlakirjade tootlus tõusis järsult

USA 10-aastaste võlakirjade tootlus tõusis täna järsult ja jõudis kõrgeima tasemeni alates 2011. aastast, vahendab CNBC, kirjutab Äripäev.

10-aastaste võlakirjade tootlus, mis liigub hinnaga vastassuunaliselt, tõusis täna 9 baaspunkti võrra 3,09 protsendini.

2-aastaste võlakirjade tootlus jõudis 2,589 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2008. aasta augustist.

10-aastaste võlakirjade tootlus on investorite jaoks eriti tähtis, sest see on kinnisvaralaenude intressimäärade ja teiste finantsinstrumentide baromeetriks.

Tootluse tõus oli ekspertide sõnul üks peamisi põhjuseid, mis põhjustas aktsiaturgudel korrektsiooni.

Allikas: Äripäev