USAl on Põhja-Koreast suuremad probleemid. Miks üleujutatud Houstonis ei avata kirikut hädalistele?

Teleevangelist Joel Osteen tühistas pühapäeval jumalateenistuse oma megakirikus ja pole tänaseni kiriku uksi avanud, kuigi tuhanded üleujutuses kannatanud otsivad varjupaika, kirjutab MarketWatch.

Twitteris on ikka säravsilmne pastor, kes küsis üleujutuse tõttu kirikule raha.

Kriitikud nõuavad selgitusi, miks pole 16 800 istekohaga kirik avatud. Twitteris on levitatud pilte, mis näitavad, et Lakewoodi kirik pole üleujutustes kannatada saanud.

Kuigi kirik ega ümbrus pole Houstoni üleujutuses saanud kannatada, selgitas kiriku pressiesindaja põhjust, miks kirikut ei avata. Ta tõi põhjuseks, et mis sellest kirikust ikka avada kui ümbruskond on vee all.

„Olete võtnud nii palju raha inimestelt ja elate nagu kuningad,” kirjutas meelelahutaja Danny Deraney. Tema sõnul on vähim, mida ta saab teha kiriku uste avamine hädasolijatele.

Kiriku pressiesindaja seletas, et pole ju mõtet kirikut avada kui lähedal on George R. Browni keskus, kus on olemas kõik – ravimid, arstid ja magamiskohad.