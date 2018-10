USAs jätkus börsisadu. Aasia kosus

Börsipäeva lõpuks oli Dow Jonesi tööstuskeskmine langenud 2,1 protsenti, Nasdaq 1,25 protsneti ja S&P 500 2,1 protsenti.

Languse veduriks olid sektorina tööstusettevõtete aktsiad 2,5 protsendiga, järgnesid finantssektor 2,4 protsendise kaotusega ja tervishoid 2,2 protsendise laskumisega.

Väikseima langeja tiitlit jagasid 1 protsendise hinnakaoga tehnoloogiasektor ja konglomeraadid.

Aasias üritasid aktsiad taastuda saades innustust USA aktsiaindeksite tuletistehingutest, mis viitasid börsitõusule.

Enamus Aasia aktsiaid tõusid täna suurima üleilmse aktsiate müügilaine järel alates veebruarist. Aasia aktsiad vajusid eile madalaimale tasemele alates 2017. aasta veebruarist.

Laineid võib lüüa täna avaldatud Hiina tollistatistika, mis väites suurt väliskaubandusülejääki USAga. Need numbrid on nagu USA presidendile Donald Trumpile konnasilma peale astumine, kes on olnud varem retoorikas Hiina kaubanduse osas väga terav ja kehtestanud Hiina kaupadele sisseveopiiranguid.

Eile võisid Ärilehe lugejad märgata pilti Hiinas maaklerfirmas kaarte taguvatest Hiina investoritest. Hiina aktsiaturgu igapäevaselt jälgijatele võis see kummaline tunduda, kuid ega investorid ei saanudki seal tehinguid teha, kuna palju aktsiaid kukksudi maksimaalsed päevased kümme protsenti, misjärel kauplemine peatati. Langus oli nii laiaulatuslik, et 1000 aktsiad kukksuid maksimaalse lubatu. See tähendab, et Shanghai börsil muutus iga neljas aktsia mittekaubeldavaks.

Shanghai üldindeks lõpetas eile päeva madalamal 2600 punktist, milline tase ei murdunud isegi 2015. ja 2016. aasta börsikrahhide ajal. Täna kosus indeks 0,7 protsenti ja tõstis pea üle 2600 punkti, liikudes uudist kirjutades 2600,85 punktil.