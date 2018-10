USAs jõudis töötus viimase 50 aasta madalaimale tasemele

USA majandusprognoosides ennustati töötuse langust septembris 3,8 protsendile, vahendab Financial Times. Tegelikkuses kukkus see veelgi madalamale, 3,7 protsendi tasemele. Uudis riigi madalast töötuse määrast tuli loetud päevad pärast seda, kui veebihiid Amazon andis teada, et tõstab sadade tuhandete ameeriklastest töötajate palka.

Riikliku statistika järgi tõusis septembris tunnitasu 0,3 protsenti võrreldes augustiga ja 2,8 protsenti võrdluses aastataguse ajaga. See oli üsna ootuspärane, arvestades, et augustis tõusis töötasu mullusega võrreldes 2,9 protsenti, olles sellega viimase 9 aasta kõrgeim. Tööhõivemäär on USAs võrdlemisi stabiilne olnud, jäädes septembris 62,7 protsendi tasemele.

Nii on pingule tõmbunud tööturg ja kiire palgakasv kaasa toonud inflatsioonihirmu. Ka USA võlakirjade intress tõusis reedel mitme aasta kõrgeimale tasemele. Järgmist muutust intressimäärades oodatakse detsembris.

„Majandus liigub 3-protsendilise majanduskasvu kursil, tööturg on tulipunane ja inflatsioonisurve ainult kasvab,” kirjeldas James Knightley ING pangast. „Kuna keskpank ei kirjelda enam majandust kohanevana, paistab, et nii mõnelgi viisil võib pigem selle kirjelduseks kasutada sõna „piirav”,” leidis ta. Kinghtley sõnul on ilmne, et detsembris tõuseb intressimäär veelgi ning jätkab tõusu järgmisel aastal.

Üleilmsete võlakirjade intressitõus, mis sel nädalal aktsiaturgudele jõudis, on pannud investorid küsima, millal hakkavad kõrged intressid nõudma lõivu ettevõtete kasumitelt.