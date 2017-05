USAs müüdi 110 miljoni euroga maha haruldane maal

Jaapani miljardär ostis 110,5 miljoni dollariga ära Jean-Michel Basquiat maali, tehest teosest kalleima maali, mis on Ameerikas oksjonil müüdud.

Viimati müüdi maal "Untitled" aastal 1984 ning seda vaid 19 000 dollariga ning pea 30 aastat on pealuud meenutav maal seisnud kellegi erakollektsioonis, kirjutas CNN.

Jaapani ostja Yusaku Maezawa ütles, et plaanib laenata maali maailma näitustele, enne kui riputab selle oma muuseumi seinale. "Ma loodan, et see teos toob sama palju rõõmu võõrastele, kui mulle ja see imeline teos, mille Basquiat maalis 21-aastaselt inspireerib tulevasi generatsioone," ütles ta.

Maali müük asetab selle eliitide sekka: vaid kümme maali on varasemalt müüdud enam kui 100 miljonit dollariga.

110,5 miljoni dollarilise hinnasildiga on "Untitles" maailma kõige kallimate maalide edetabelis kuues.

Ostja rahakott on Forbesi poolt hinnatud 3,6 miljardi dollari suuruseks ning ta on ka varasemalt ostnud Basquiati maale. Näiteks maksis ta eelmine kord 57 miljonit dollarit "Nimetu" maali eest.