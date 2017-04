USAs nimekaid kliente omaval Eesti firmal täitus maagiline piir

Tööaja mõõtmise rakendust pakkuv äritarkvaraettevõte Toggl OÜ, mille käibest moodustab USA turg 40%, asutas äri hoogsamaks laiendamiseks USAsse tütarfirma. Togglil täitus äsja 2 miljonit kasutajat, eesmärgiks on kasutajate arvu kiire kasvu jätkamine. Ettevõtte 2017. aasta käibeprognoos on 9 miljonit eurot.

„USA on meie jaoks vaieldamatult maailma kõige perspektiivikam turg, mida kinnitab ka meie senine kasv seal," rääkis Toggl OÜ juhatuse liige Alari Aho. „USAs on paljud ettevõtted enda jaoks äritarkvara pilveteenuseid alles avastamas - soovime selle lainega kaasa sõita. Meie jaoks sihtkliendiks ettevõte, kus on 20-50 töötajat ning kelle jaoks on oluline klientidele või projektidele kuluv aeg ja selle täpsest mõõtmisest tekkiv rahaline kasu. Selliste klientide leidmiseks tuleb olla neile lähedal, tunda nende soove ja keskkonda. Just seepärast on kohalik meeskond meie jaoks väga tähtis."

„Toggli Ameerika klientide seas on nii Fortune 500 firmade meeskondi, tuntud ülikoole, osariigivalitsusi kui ka suur hulk keskmiseid ja väiksemaid ettevõtteid." selgitas Alari Aho. „Turg on suur - pingutame igapäevaselt, et seda maksimaalselt ära kasutada."

Toggl rakendus aitab meeskondadel mõõta klienditele ja projektidele kuluvat tööaega, et suurendada ettevõtete ajakasutuse läbipaistvust ning töö produktiivsust. Rakendus töötab nii arvutis kui ka nutiseadmetes ning põhilahendust on võimalik kasutada tasuta.

Toggl OÜ on 2007. aastast tegutsenud Eesti kasvufirma. Suurimad turud on USA, UK, Kanada, Austraalia, Saksamaa, Jaapan jne. 99% firma käibest tuleb välismaalt ning 50% meeskonnast on pärit 16 eri riigist. Ettevõtte peakontor asub Tallinnas. Toggl grupi 2017. aasta käibeprognoos 9 miljonit eurot, 2016. aasta kasum oli 1,6 miljonit eurot. Grupis töötab 56 inimest.