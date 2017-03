USAs on kaheksa aastat kestnud börsitõusuga saanud korralikult teenida

USAs on alates 2009. aasta märtsist kestnud kena börsitõus. Umbes kaheksa aastaga on sealne aktsiaturg S&P 500 indeksi näol tõusnud 250 protsenti. Pole paha?

Nendest 500 suurettevõttest, kelle aktsiatest indeks koosneb, et 400 hind alates 2009. aastast kahekordistunud. Viimastest 40 hind on kerkinud suisa 1000 protsenti või enamgi. Ehk nendesse aktsiatesse investeeritud sajast dollarist on tekkinud juurde vähemalt tuhat dollarit, kirjutab MarketWatch.

Need ettevõtted ei pruugi meile just palju öelda. Suurima 7723 protsendise tõusu tegi kinnisvaratrusti GGP aktsia. See ettevõte oli tõsistes raskustes, kuid tuli nendest välja. 2009. aasta 6. märtsil maksis aktsia vaid 25 senti, mis oli aktsia madalaim hind. Sealt edasi on aktsia lennanud stratosfääri.

Teisel kohal on 6633 protsendise tõusuga biofarmaatsiaettevõte Incyte ja kolmandal kohal Ultra Beauty, mille aktsia on kallinenud 6282 protsenti. Incyte aktsia oli vabalanguses, enne kui hakkas tõusma.

