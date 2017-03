USAs pole enam kihisevad joogid populaarseimad

USAs on pudelitesse villitud vee koguseline müük ületanud kihisevate karastusjookide nagu koolade, Sprite’ide ja muu sarnase müüki.

Läinud aastal kulutasid USA tarbijad pudelivee ostuks 21 miljardit dollarit. See teeb keskmiseks inimese kohta pudelivee tarbimiseks 179 liitrit aastas. Gaseeritud karastusjookide tarbimine vähenes inimese kohta 175 liitrile aastas. See on esimene kord, kus karastujookide tarbimine kaotas esikoha, selgub Beverage Marketing Corpi uuringust.

Et karastusjoogid on kallimad, kulutati neile rohkem raha kui veele – 39,5 miljardit dollarit, kirjutab MarketWatch.

Läinud aasta oli karastusjookidele esimene tarbimise languse aasta alates 2003. aastast. Pudelivee tarbimine on kasvanud kaks aastakümmet igal aastal, välja arvatud majanduslanguse aastal 2009. Karastusjookide tarbimine on saanud löögi, kuna kardetakse suhkru ja teiste magustajate kahjuliku mõju tervisele.

Ei saa öelda, et Coca-Colat või PepsiCo-d selline turuareng väga heidutaks. Pigem vastupidi, need kaks karastusjoogitootjat villivad ka vett pudelitesse ja nende vahel jagunes mullu enam kui veerand pudelivee käibest.

Ekspertide sõnul on pudelivee populaarsuse taga ka võimalik kraanivee saastumise hirm.

California veeameti hinnangul võivad umbes 700 000 californlast olla kokkupuutes saastunud veega. 2014. aastal jagas Ohio osariigis Toledos Rahvuskaart inimestele pudelivett, kuna kraanivesi oli saaastunud.

Mida inimesed ei tea, on see, et sageli tuleb pudelivesi samast allikast kust kraanivesi. Umbes 45 protsenti pudeliveest tuleb samast kohast kust kraanivesi, ütles teadlane Peter Gleick.