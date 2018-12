USAs ragisesid börsid hoogsalt alla

Seekord laenas aktsiaturg langusidee võlakirjaturult, kus pikad võlaintressid on järsult langenud. Lisaks kardavad aktsiainvestorid üleilmse majanduskasvu pärast.

USA võlakirjatootluse langus on raputanud USA võlakõverat (tähtaegade lõikes võlakirjade tootlusgraafikut), mis võib viidata lähenevale majanduse aeglustumisele. USA võlakõver on tasanenud kuna võlakõvera pikem ots on kukkunud kiiremini kui lühiajaline.

Tootlusvahe USA valitsuse kahe aastase ja 10-aastase võlakirja vahel on enam kui aastakümne tasaseim ja on väga lähedal tagurpidi võlakõverale, kus lühiajaliste võlakirjade tootlus ületab pikaajaliste oma.

Tasasemast võlakõverat loetakse sageli aeglustuva majanduse indikaatoriks. Föderaalreservi Clevelandi harupanga andmetel on tagurpidi võlakõver ette hoiatanud USA viimase seitsme majanduslanguse eest.

Siiski pole see kindel indikaator, sest 1966. aasta tagurpidi võlakõverale ja 1998. aasta väga tasasele võlakõverale ei järgnenud majanduslangust.

“USA börsilangus ja võlakõvera tasanemine peegeldab seda, et majanduskasv võtab hoogu maha ja see on investorite põhimure,” ütles JPMorgani varahalduse turustrateeg Tai Hui Reutersile.

“USA majandus kannatab tõenäoliselt välja järgmise või järgmised kaks intressitõstmist ja seetõttu näib võlakirjakõvera tasanemine ületähtsustatud teema,” ütles Sumitomo Mitsui varahalduse vanemstrateeg Masahiro Ichikawa.

“Olles seda öelnud pean lisama, et majandusväljavaade on varasemast tumedam. Lisaks peaks silmanurgast jälgima brexitit, mis võib kah kaasa tuua riskide mahavõtmise.”