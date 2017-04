USAs suletakse poode kiiremini kui kunagi varem

USA jaekaubanduses on rasked ajad. Amazon.comi võidukäik e-kaubanduses avaldab sügavat mõju nagu ka hiljutine kiire kaubanduspindade arendus. Poode suletakse mõlemas hinnaäärmuses.

Säästuhindadega Paylessi kingakett palus pankrotikaitset ja plaanib sulgeda poode sadades asukohtades. Samas Ralph Lauren sulgeb New Yorgis Fifth Avenure Polo esindupoe, kuna vanamoodne luksuskaupade müüja ei suuda enam tänapäevaseid ostjaid kõnetada.

Teismeliste rõivapoekett Rue21 võib olla järgmine ohver. Umbes tuhande poega kett valmistub võibolla juba sel kuul pankrotikaitse palumiseks. Vaid mõne aasta eest müüdi poekett eravarafirmale Apax Partners umbes miljardi dollari eest, kirjutab Bloomberg.

Paljude kaupmeeste kiire kadumine on jätnud kaubanduskeskused sadade tühjade üüripindadega, kuid see võib alles olla valu algus. Enam kui 10 protsenti USA jaekaubanduspinda ehk ligi 90 miljonit ruutmeetrit vajab sulgemist, muuks otstarbeks ringitegemist või madalama rendiga välja rentimist, selgub CoStar Groupi andmetest.

Urban Outfittersi juhatuse esimees Richard Hayne ei jätnud midagi läinud kuul olukorra kirjeldamisel mainimatta. Kaubanduskeskused lisasid viimastel aastatel liiga palju poode ja need müüvad ühte ja sama asja – rõivaid.

„See lõi mulli ja nagu elukondliku kinnisvaraga juhtus, läks see mull nüüd lõhki,“ lausus ta. „Tulemused on näha. Poed lõpetavad ja rendid kahanevad. Trend jätkub ettenähtavas tulevikus ja võib isegi kiireneda.“

Aasta algusest tänaseni on poodide sulgemise tempo ületanud 2008. aasta oma, kui USAs oli majandussurutis. Credit Suisse'i analüütik Christian Buss kirjutas, et seni on tänavu teatatud USAs 2880 poe sulgemisest võrreldes 2008. aasta 1153 poega. Kui poodide sulgemine jätkub senise tempoga, võib tänavu ulatuda tegevuse lõpetanud poodide arv 8640ni. 2008. aastal poodide sulgemise tippaastal lõpetas tegevuse 6200 poodi.

Payless teatas teispäeval 400 poe sulgemisest. Sellel mammutketil on ligi 4000 poodi ja 22 000 töötajat.

Sears Holdings, Macy's ja J.C. Penney sulgevad kokku sadu poode. Jaekaupmehed püüavad olukorraga kohaneda. Osad panustavad e-ärideks muutumisele. Näiteks Kenneth Cole Productions teatas novembris, et nad sulgevad pea kõik poed ja muutuvad e-poeks. Naisterõivaste poekett Bebe Stores plaanib kuulduste kohaselt teha sama.

E-kaubanduses ei ole lihtne. Mullusest e-äri kasvust võttist Emarketeri andmetel endale Amazon 53 protsenti, jättes kõigile teistele kokku vaid 47 protsenti.

Enim kannatavad C- ja D-klassi kaubanduskeskused, ütles Cowen & Co analüütik Oliver Chen. USAs on kokku umbes 1200 kaubanduskeskust ja need klassid moodutavad umbes 30 protsenti kaubanduskeskustest.

USAs om poodide küllus suurem kui mujal.

„Jaekaubanduse müügipinda inimese kohta on USAs kuus korda rohkem kui Euroopas või Jaapanis,“ ütles Urban Outfittersist Hayne. „Ja me ei räägi veel üldse e-kaubandusest.“