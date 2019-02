Usbekistan teeb ajalugu

„Palavikuline nõudlus meenutab mulle Tadžikistani debüüti,“ ütles Küprosel tegutseva FFF varahalduse kauplemisjuht Roman Bernatski. „Võib juhtuda, et nõudlus on nii tugev, et juba esimesel kauplemispäeval makstakse 100se nominaalväärtusega paberi eest 101 või rohkemgi dollarit ja siis saadakse aru, et see on väga kõrge hind ning kukutakse alla nominaali.“

2027. aasta septembris läbi saavate Tadžikistani võlakirjadele S&P reiting on veel kolm pügalat allpool Usbekistani omi. Alates debüüdist on Tadžikistani võlakirjad tootnud 0,3 protsenti, kuid samal ajal on arenevate turgude võlakirjad keskmiselt teinud 0,4 protsenti miinust. Usbekistaniga sama reitinguga Gruusia võlakirjad on samal perioodil hoidjatele sisse toonud 2,9 protsenti.

Faergemann märkis, et nad tahaks lisaks ilusale presentatsioonile ka numbreid näha. Aga statistika usaldusväärsus on madal ja inglise keeles pole seda saada.