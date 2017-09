Usbekistani altkäemaksud lähevad Teliale maksma ligi miljard dollarit

Telia teatas eile õhtul, et maksab 7,7 miljardi Rootsi krooni ehk 965 miljoni dollari suuruse trahvi Usbekistani altkäemaksude eest, kirjutab Rootsi väljaanne Dagens Industri.

2014. aasta märtsis sai telekomfirma teada, et nende ärid Usbekistanis on USA ja Hollandi ametiasutuste uurimise all. Kohtuvälisel kokkuleppel määratud kahjutasu jagatakse USA ja Hollandi ametite vahel.

"Tänane otsus toob lõpu õnnetule peatükile Telia ajaloos," sõnas firma tegevjuht Johan Dennelind eile kirjalikus pöördumises. "Alates 2013. aastast on ettevõtte uus juhatus ja nõukogu töötanud vastutustundlikult, et mõista, mis läks valesti; kuidas parandada seda, mis on lõhutud ja kuidas taastada aktsionäride usaldus."

Dennelind ütles, et suur trahv on neile valusaks meeldetuletuseks selle kohta, mis juhtub, kui firma kultuur ei ole õige.

Süüdistuse järgi andis Telia 2007. aastal sõlmitud telekomilitsentside eest Usbekistani tollase diktaatori Islam Karimovi tütrele Gulnarale sadade miljonite dollarite väärtuses altkäemaksu.

Eelmisel aastal teatas Telia, et lõpetab lähitulevikus tegevuse Usbekistanis, Aserbaidžaanis, Gruusias, Moldovas, Kasahstanis, Tadžikistanis ja Nepaalis, keskendudes Põhjalale ja Balti riikidele.