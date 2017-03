Uskumatu, aga tõsi: Silicon Valley rikkuritel on vesi ahjus

Foto on illustratiivne Foto: Priit Simson

Tehnoloogiamaailma südames, Silicon Valleys, on karmid ajad. 40-aastane Twitteris töötav tarkvarainsener kurtis The Guardianile, et tal on raske ära elada 160 000-dollarilise põhipalgaga. Tema suurim kuluartikkel on 3000 dollarit, et rentida kahetoalist kodu. See on San Francisco kohta väga soodne rent. Ta tahaks naise ja kahe lapsega kolida suuremale pinnale, aga nooremad tehnoloogiageeniused on valmis maksma 2000 dollarit vaid ühe toa rentimise eest, kirjutab Celebrity Networth.