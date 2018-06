Uskumatu, ent tõsi: prantslane võitis sama loteriiga kaks korda miljon eurot

Õnnejumal ilmselgelt tõenäosusteooriast ei hooli - näiteks üks prantslane võitis juba teist korda sealse loteriiga "My Million" miljon eurot.

Kagu-Prantsusmaal elav lotomängija võitis esimest korda 2016. aasta novembris, kirjutab BBC. Ta jätkas oma traditsiooni, et iga nädal mängida. Möödunud kuul õnnestus tal taas napsata peavõit ehk miljon eurot.

Võitja isikut pole avaldatud. Küll aga on Prantsusmaa meedias kajastatud, et õnnelik võitja ei olnud praegusest võidust eriti jahmunud. Ilmselt ta on juba harjunud võitma. Tea, ehk ongi kolm tema puhul kohtuseadus, mängimisega kavatseb ta igatahes jätkata.

Matemaatikute hinnangul on tõenäosus "My Million" kaks korda võita üks 16 triljonist.

Ent elu näitab, et erandeid on. Näiteks mais võitis üks austraallane loteriiga miljon Austraalia dollarit. Mõned päevad hiljem viis ta koju veel 1,5 miljonit Austraalia dollarit.