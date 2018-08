Uskumatu lugu. Muusikatööstuses saavad artistid ise häbiväärselt väikese osa noosist

2017. aasta oli globaalsele muusikatööstusele rekordiline. Käive oli 43 miljardit dollarit, kuid sellest vaid 12% jõudis artistideni. Lisaks tuli uuringust välja, et suurem osa käibest tekitas tuuritamine, mitte striimiteenused või plaadimüük.

Björn Niclas on krüptorahal põhineva striimimis-teenuse Choon kaasasutaja. Tema kommenteeris kogu lugu järgmiselt:

„Praegu on artistid rea lõpus...nad saavad pirukast kõige väiksema tüki ehkki nemad loovad sisu. Teistes tööstusharudes on tulemid hoopist paremad," ütles ta.

Peaaegu pool 43 miljardist dollarist tuleb kontserdipiletite müügist. 2017. aastal tegi piletimüük rekordi enam kui 20 miljardi dollariga. Sellest said plaadifirmad ja produtsendid umbes 10 miljardit ning vaid 5,1 miljardit läks artistidele.

Ehkki 12 protsenti tundub madala näitajana, siis tegelikult on see kõrgem kui näiteks striimimis-eelsel "kiviajal" ehk aastal 2000. Siis said artistid vaid 7% kogutulust. Tõusu taga on esinejate tajumine, et kontsertid ja tuurid on raha tegemiseks parim viis.

Raport kutsub muusikatööstuses üles vertikaalsele integratsioonile, mis tähendaks, et suured platvormid nagu Apple Music või Spotify võiks luua moodused, kuidas artistid saaks muusikat välja anda otse nende platvormil ning jätta traditsioonilised plaadifirmad vereringest üldse välja.